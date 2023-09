UK inflation unexpectedly fell in August to 6.7% despite rising fuel prices

UK inflation fell in August, despite a rise in average fuel prices, according to the latest update this morning from the Office for National Statistics (ONS). ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

The Consumer Prices Index, which tracks annual price changes, fell to 6.7% in August, down from 6.8% in July. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Significant contributors to this decrease include a slowdown in food price inflation and a decline in the cost of accommodation-related services. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Additionally, the core rate of inflation, which offers a more stable view by excluding volatile items like energy and food, also saw a decline. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

This core rate dropped to 6.2%, its lowest since March, and well below the forecasted 6.8%. This sector is known for its price fluctuations, and prices decreased in August 2023. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

However, it wasn’t all a decline. Motor fuel prices increased, leading to a notable upward trend in inflation rates. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​



source: tradingeconomics.com ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Grant Fitzner, the Chief Economist at ONS, said: “The inflation rate eased slightly this month, influenced by the reduced costs of overnight stays and airfares. Moreover, food prices rose more slowly than the same time last year.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Fitzner also pointed out opposing factors: “This slowdown was offset by higher petrol and diesel prices, especially when compared to a sharp drop around this time last year, following record highs in July 2022.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

He added, “Core inflation this month declined more than the overall rate due to lower service costs.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Chancellor Jeremy Hunt commented: “Today’s news shows our plan to address inflation is working.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

“However, it remains too high. That’s why it’s crucial we stick to our plan to halve it, easing pressure on families and businesses. This is also the best route to sustainable growth.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Despite these decreases, the current inflation rate is still three times higher than the UK’s target. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

This persistent high rate places significant pressure on the Bank of England, leading to rumours of a potential interest rate increase soon. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Commenting on the inflation figures showing CPI inflation at 6.7%, TUC General Secretary Paul Nowak stated: ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

“The Conservatives’ hands-off economic strategy is pushing the UK towards recession. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Working people feel the brunt of the cost of living crisis – real wages are still lower than in 2008 after the most extended pay squeeze in two centuries. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

With soaring food bills, unemployment and job insecurity are also on the rise. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

The government needs a credible plan for economic growth and to improve living standards and job quality nationwide. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Despite 13 years in office, the Conservatives haven’t provided one.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

On tomorrow’s interest rate decision, Paul added: ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

“It’s high time to stop interest rate hikes. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Elevating interest rates to the point where the economy enters a recession will only exacerbate the current crisis, putting jobs and homes at risk.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

