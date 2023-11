Police seek assistance to identify man in connection with Mold incidents

Police have reached out to the public in an appeal to identify a man pictured in a recently released image. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

The individual is sought in connection with ‘two incidents’ that occurred in Mold, prompting officers to seek assistance in their ongoing investigation. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

A still from a CCTV surveillance system has been published on the South Flintshire Police Facebook page. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

It shows a man dressed in a short-sleeved shirt and jeans within an interior setting, possibly public toilets, given the presence of a hand dryer mounted on the wall. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

The police have not specified the nature of the incidents but have emphasised the importance of speaking with the man pictured. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

They believe he may have valuable information that could assist in their enquiries. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

South Flintshire Police are urging anyone who recognises the person in the image to get in touch.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Contact either by calling 101, or via the website, using reference number 23001108823 https://orlo.uk/jTO6F ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

