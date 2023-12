Flintshire Council embraces social media with new Facebook pages

Flintshire Council will have corporate Facebook pages in the New Year after councillors voted in favour of the plans. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

There will be two pages, one for English and one for the Welsh Language, launched and managed by the Customer Service & Communications Team. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

During a Cabinet meeting on Tuesday (December 19), councillors heard how there have been service-specific Facebook pages, but never a corporate account for the council. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

During the meeting, Cllr Chris Bithell (Lab) said that it would be a “great tool” but asked if there was “any downside” to the proposals, mentioning online abuse. He asked if there were “any safeguards for members” against abuse online. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

The Cabinet heard that the pages will be moderated and comments can be responded to, and if abusive, can be removed. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Another benefit of the pages is that it would be the correct channel to use on Facebook, with the council aware of unofficial groups. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Cabinet supported the introduction of a corporate Facebook account to help achieve priorities outlined in the Council Plan and Digital Strategy. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Councillors also supported a recommendation to “champion” the introduction of a corporate Facebook account and use the platform to share messages with customers. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

By Emily Ash – Local Democracy Reporter (more here). ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Latest News