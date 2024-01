Deeside Round Table hosting charity brunch to help combat winter blues

Deeside Round Table is hosting an event aimed at promoting mental health awareness while offering a morning of culinary and musical delight. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

The “Beat The Blues Brunch,” organised in collaboration with Alyn & Deeside XRT 41 Club and Deeside Ladies Circle, is set to take place on Sunday, 14th January at Hawarden Masonic Hall. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

This event emerges as a beacon of positivity and communal support, strategically placed the day before the so-called ‘Blue Monday’ – a date often considered the most depressing day of the year. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

The brunch showcases the talents of award-winning chefs Danny Burke and Col Devitt, who will be serving a sumptuous menu featuring both full English and continental options. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

The brunch is guaranteed to be a gastronomic delight, with the finest ingredients supplied by David Joinson Quality Meats. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

To enhance the experience, attendees will be serenaded by the melodious tunes of Helen Shanley Music and Work in Progress, adding a community spirit to the event. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

This gathering is more than just an opportunity to savour excellent food and music. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

It stands as a vital initiative in promoting mental health awareness and self-care. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

In a society where mental health often takes a backseat, events like this play a crucial role in bringing the conversation to the forefront. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

By integrating entertainment with a cause, the organisers aim to create an environment where awareness and support for mental health issues are openly discussed and addressed. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Furthermore, the event serves a charitable purpose, with every ticket sold contributing directly to local mental health charities Art & Soul Tribe and Work in Progress. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

These organisations have been instrumental in providing support, inspiration, and education regarding mental health in the local area. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

The funds raised will aid them in continuing their vital work, offering a lifeline to those grappling with mental health challenges. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

There will be two sittings available at 9 am and 11 am, with tickets priced at a modest £10. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

A spokesperson for Deeside Round Table said: “Let’s beat the blues and put positive mental health in the heart of January.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

To book, click here. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

