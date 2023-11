Welsh Water boss grilled over sewage spills

MSs grilled representatives from Dŵr Cymru Welsh Water, Natural Resources Wales and Ofwat amid public outcry about illegal sewage spills. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

The Senedd’s climate change committee took evidence after reports that spills in Wales account for about 25% of all discharges across Wales and England. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Six of the UK’s 20 most polluted rivers are in Wales. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Peter Perry, chief executive, said Dŵr Cymru Welsh Water has 3,500 permits and the company has flagged less than 200 to Natural Resources Wales (NRW). ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

“It’s inevitable with an imperfect infrastructure that you’re going to find things,” he said. “But we have always been totally open and transparent. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

“When we find those problems, we flag them – we then work with NRW to prioritise fixing them…. This has never been treated in an underhand way.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

He added that nobody “gets out of bed in the morning looking to cause pollution”. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Illegal ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Pressed by Llyr Gruffydd, the committee’s chair, Mr Perry acknowledged illegal spills. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Mr Gruffydd highlighted an assessment which revealed a rise in pollution and a fall in self-reporting – “a very different trajectory to the one that you’ve portrayed to us today”. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Mr Perry said Dŵr Cymru was disappointed to drop from a four-star rating to two, telling MSs that there were three serious pollution incidents in 2021 and five in 2022. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

“This is not what I would call a massive increase,” he said, recognising that it’s five too many. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Steve Wilson, managing director of waste water services, said blockage of the sewer network is the biggest cause of pollution in Wales. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Mike Davis, chief financial officer, said it requires a wider societal effort to prevent wet wipes and cotton buds being flushed down toilets. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

NRW ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Gareth O’Shea, executive director of operations, said NRW shares the public’s concern. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Labour’s Huw Irranca-Davies asked: “Who holds the feet of Dŵr Cymru to the fire?” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Mr O’Shea said NRW is responsible in terms of environmental regulation and he disputed suggestions that the body takes a hands-off approach to enforcement. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

“We don’t agree with the water company that numbers are getting lower,,” he said. “Our ambition for them is clear – we want zero serious pollution incidents.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

He said: “We are not happy with a two-star performing company.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Mark Squire, principal adviser, strategic projects, stressed that NRW will use enforcement powers “as and when we need to”. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Janet Finch-Saunders, the Tory MS for Aberconwy, raised concerns about Dŵr Cymru breaching permit conditions more than 200 times in six years but only being fined twice. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Mr Gruffydd said there is a carrot-and-stick approach “but you never use the stick”. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Mr O’Shea disputed this, saying there is a lag between incidents and enforcement. He told MSs there have been six prosecutions and 19 formal cautions. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Labour backbencher Jenny Rathbone said: “I think the public is getting the impression that the citizen scientists are doing a better job than you are.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Ofwat ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

David Black, chief executive, said Dŵr Cymru has major issues to address in terms of waste water investment and Ofwat is concerned about the company’s performance. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

“Our recent water company performance report did find it was a lagging company,” he said. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

He told the committee that Ofwat will be scrutinising Dŵr Cymru’s 2025-2030 business plan, particularly how the company is addressing affordability and supply chain constraints. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Mr Black explained that Dŵr Cymru has met only five of its 12 key performance targets, saying: “That is a cause for concern.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

He told the meeting on Thursday November 9: “We are looking at every regulatory instrument at our disposal…. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

“We will leave no stone unturned to try to drive better performance in Wales.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Jenny Rathbone asked about the justification for Dŵr Cymru’s chief exec being paid around six times more than the first minister of Wales. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

Mr Black pointed to proposals announced this week to clamp down on bonuses. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

He said: “From next year, when we see companies that fail to sufficiently demonstrate that the pay for their executive team is linked to performance – we will intervene.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

By Chris Haines, ICNN Senedd reporter ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​​‌‌​​

