Police appeal following collision near Chester

Police investigating a collision near Chester are appealing for information from the public. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

At 4.55pm on Sunday 3 December 2023 police were called to reports of a collision on the A483, at the junction with Rough Hill in Belgrave, Chester. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Officers attended the scene and found the incident involved two cars, a Silver Volkswagen Polo and a blue Renault Kadjar. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

There were no reports of any serious injuries as a result of the collision, but one person was taken to hospital as a precaution. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Enquiries into the incident have been ongoing and as part of the investigation officers are keen to hear from anyone who witnessed the collision or anyone with any dashcam footage. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

The officer investigating the case said: ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

“While I appreciate that this incident took place over six weeks ago, the A483 is a busy road and there are likely to have been a number of people who witnessed the incident and may hold vital information. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

“I would urge anyone with any information or video footage which may aid the investigation to contact us on 101, or at: ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

www.cheshire.police.uk/tell-us quoting IML 1705069.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

