Over-the counter cough medicines containing pholcodine withdrawn due to safety concerns

A number of over-the-counter cough medicines are being withdrawn due to safety concerns. ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) has reviewed post-marketing safety data and found that pholcodine, an ingredient in certain cough medicines, can increase the very rare risk of anaphylaxis, a severe allergic reaction. ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

As a result, the Commission on Human Medicines (CHM), an independent advisory body, recommended that pholcodine-containing medicines should be withdrawn. ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Pholcodine is known to be a risk factor for developing anaphylactic reactions to neuromuscular blocking agents (NMBAs) used in general anaesthesia. ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Given the risk and the lack of measures to reduce it, all pholcodine-containing medicines are being withdrawn from the UK market as a precaution. ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

These products can be bought without a prescription, but only under the supervision of a trained pharmacist. ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

People are advised to check the packaging of any cough medicines they have at home to see if pholcodine is listed. ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

If so, they should speak to their pharmacist to get a different medicine. ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Those medicines being withdrawn: ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

The Boots Company PLC ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Product name ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Boots Night Cough Relief Oral Solution, PL 00014/0230

Boots Dry Cough Syrup 6 Years+, PL 00014/0523

Boots Day Cold & Flu Relief Oral Solution, PL 00014/0565

Thornton & Ross Limited ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Product name ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Cofsed Linctus, PL 00240/0097

Care Pholcodine 5mg/5ml Oral Solution Sugar Free, PL 00240/0101

Galenphol Linctus, PL 00240/0101

Galenphol Paediatric Linctus, PL 00240/0102

Galenphol Strong Linctus, PL 00240/0103

Covonia Dry Cough Sugar Free Formula, PL 00240/0353

Bell Sons & Company (Druggists) Limited ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Product name ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Pholcodine Linctus Bells Healthcare 5mg Per 5ml Oral Solution, PL 03105/0059

Numark Pholcodine 5mg per 5ml Oral Solution, PL 03105/0059

Well Pharmaceuticals Pholcodine 5mg per 5ml Oral Solution, PL 03105/0059

Superdrug Pholcodine Linctus BP, PL 03105/0059

Strong Pholcodine Linctus BP, PL 03105/0060

Pinewood Laboratories Limited ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Product name ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Pholcodine Linctus BP, PL 04917/0002

Strong Pholcodine Linctus BP, PL 04917/0005

LCM Limited ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Product name ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Pholcodine Linctus, PL 12965/0030 ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Product name ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Day & Night Nurse Capsules, PL 44673/0068

Day Nurse Capsules, PL 44673/0069

Day Nurse, PL 44673/0075

