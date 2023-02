Events in 2023 which will close streets in Chester City Centre

Event Road closures of Chester City Centre Streets 2023 ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Current confirmed closures. Note there will be others during the year but dates have not been set at this time. ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

12 March Chester 10km ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

13 March Commonwealth Day ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

17 March University Graduation (Short closures between ceremonies) ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

23 April TBC St Georges Day ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

29 April TBC Firefighter Challenge ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

6/7/8 May Coronation (series of closures possibly on number of days) ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

13 May TBC Firefighter Challenge ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

21 May Chester Half Marathon ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

21 May TBC Civic Sunday ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

11 June Deva Triathlon impacting southern ring road ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

17 – 28 June TBC Heritage Festival ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

24/25 June TBC Midsummer Watch parades ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

09 July TBC Cancer Research Race for Life ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

10 July TBC Disability Pride ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

19 August TBC Chester Pride ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

08 October TBC Chester Marathon ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

11 November Act of Remembrance ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

13 November Remembrance Sunday ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

November TBC Build start of Christmas Market. ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

November TBC Tree build ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

November TBC Christmas Market opens ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

November (Thu PROV) TBC Christmas Lights Switch on ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

30 November TBC Lantern parade ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

December TBC Santa Dash ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

07 December TBC Winterwatch Parade ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

14 December TBC Winterwatch Parade and Saturnalia ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Correct as of 27 January 2023 ‌​‌‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

