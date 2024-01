UK’s cheapest supermarket for 2023 revealed

Comprehensive analysis by consumer champion Which? has named Aldi as the UK’s cheapest supermarket for 2023. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Dominating for 11 out of 12 months, Aldi was narrowly beaten by Lidl in October, showcasing the fierce competition between the two discount giants. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Throughout the year, Which? compared grocery prices across the UK’s eight major supermarkets, revealing monthly insights into consumer affordability. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Their approach involved assessing a basket of popular grocery items, including essentials like cheese, tomatoes, and milk. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

The rivalry between Aldi and Lidl was evident, with the average price difference between them being a mere £1.33. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

This tight competition highlights the commitment of both supermarkets to offer value to consumers. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

[The chart shows how much the groceries cost on average at each supermarket. Source: Which?] ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

In contrast, Waitrose was consistently the most expensive option for a smaller basket of groceries each month, and nearly £20 more expensive than Aldi for an equivalent selection. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

This trend was also evident in the larger trolley analysis, with Sainsbury’s only surpassing Waitrose in terms of price for one month. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

When it came to a larger selection of 131 items, including branded products, Asda was found to be the most affordable option. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

This analysis, which couldn’t include Aldi or Lidl due to their limited branded offerings, showed Asda’s dominance in this category. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

2023 also marked a shift in supermarket dynamics with the advent of member-only pricing. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Supermarkets like Tesco and Sainsbury’s have increasingly relied on loyalty schemes, offering discounts to members. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

This trend raises questions about the impact on non-members and the overall pricing structure in supermarkets. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

The Which? food price inflation tracker revealed that overall inflation has begun to dip, with supermarket food and drink inflation at 9.6% for the three months to November 30, 2023. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

This decline is a welcome respite from the soaring highs experienced earlier in the year. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Which? conducted their analysis by tracking hundreds of grocery items daily at major supermarkets, calculating average prices to determine the most and least affordable stores. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

This method included branded and own-label products, ensuring a fair comparison by considering quality and weight factors. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

