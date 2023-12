Action Fraud alerts UK public to surge in Temu scam emails

Action Fraud, the UK’s dedicated centre for reporting fraud and cybercrime, is issuing a warning to the public following an alarming spike in scam emails purporting to be from a popular e-commerce marketplace. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

In six weeks, they have documented 30,000 instances of fraudulent emails, all masquerading as communications from Temu. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

These emails dangle the enticement of winning free products simply for completing a survey, a tactic designed to lure recipients into a trap. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

The embedded links do not lead to legitimate rewards but rather redirect to bogus websites. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

The purpose of these sites is to harvest personal and financial details from unsuspecting victims. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

‼️We’ve seen a huge rise in phishing reports related to online shopping scams. These FAKE Temu emails have been reported 30,000 times! ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​ ✅ Report suspicious emails by forwarding them to: report@phishing.gov.uk ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​ ℹ️ Your reports have led to the removal of 268,000 scam sites pic.twitter.com/6L6t4zRnm0 ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​ — Action Fraud (@actionfrauduk) December 22, 2023 ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Action Fraud’s message to the public is clear: “If you have doubts about a message, contact the organisation directly.” ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

The advice is to ignore the contact details provided in the suspicious message and instead, use the official contact details found on legitimate websites. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

This precautionary step is vital as no authentic bank or institution would request sensitive personal information via email. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

The role of the public is pivotal in combating such cyber threats. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

Individuals who encounter suspicious emails are encouraged to forward them to the Suspicious Email Reporting Service at report@phishing.gov.uk, this contributes to a larger defensive strategy against online scams. ‌​‌‌​​​‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌​​‌‌​‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​​

